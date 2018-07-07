تيتي بعد توديع مونديال روسيا: مباراة رائعة وكورتوا صنع الفارق





أشاد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بمباراة فريقه مع بلجيكا اليوم على الرغم من الهزيمة وتوديع كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أشاد بكورتوا حارس مرمى بلجيكا وأكد أنه صنع الفارق في المباراة.

وقال تيتي في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة، كان لدينا الكثير من السيطرة والفرص لكن بلجيكا كانت ذات فاعلية أكبر، في الفرص التي حصلت عليها لديهم لاعبون كبار وقادرون على إنهاء الهجمات بشكل جيد".

وأضاف: "كورتوا صنع الفارق في المباراة، كانت مواجهة مثيرة للإعجاب، بخصائص فنية رائعة".

واستطرد تيتي: "رغم كل الألم الذي نشعر به الآن لكن لو كنت تحب كرة القدم عليك مشاهدة هذه المباراة، لو كنت محايدًا ستقول ما هذا اللقاء! يمكن لأي شخص أن يرى أنها كانت مباراة جميلة".

وعن مستقبله مع المنتخب البرازيلي، قال تيتي : "لن أتحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي، الوقت ليس مناسبًا لأنني ما زلت أفكر في المباراة".

واختتم تيتي تصريحاته قائلاً : "بعد أسبوعين سيستقر كل شيء وسيكون لدينا تفكيرًا أفضل حتى نتمكن من مناقشة كل الأمور".