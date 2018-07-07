خالد أبو النجا يستعيد ذكرياته في "الحبيب بورقيبة" بتونس
السبت 07/يوليه/2018 - 12:07 ص
الفجر الفني
سيطرت علي الفنان خالد أبو النجا حالة من الحنين إلى الماضي، إذ أعاد ذكرياته في منطقة "الحبيب بورقيبة" بتونس.
وغرد "أبو النجا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الحبيب بورقيبة ذكريات أجمل سنين من فيلم جنون الحب وأنا طفل إلى جائزة فيلم ميكروفون إلى الربيع العربي".
ويذكر أن آخر أعمال الفنان "أبو النجا" فيلم "قدرات غير عادية" بطولة "خالد أبو النجا، نجلاء بدر، إيهاب أيوب، حسن كامي، عباس أبوالحسن، تأليف داود عبدالسيد، وساعد في الإخراج أسامة العبد".
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