خالد أبو النجا يستعيد ذكرياته في "الحبيب بورقيبة" بتونس

سيطرت علي الفنان خالد أبو النجا حالة من الحنين إلى الماضي، إذ أعاد ذكرياته في منطقة "الحبيب بورقيبة" بتونس.





و غرد "أبو النجا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الحبيب بورقيبة ذكريات أجمل سنين من فيلم جنون الحب وأنا طفل إلى جائزة فيلم ميكروفون إلى الربيع العربي".



