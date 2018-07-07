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ماذا قال أليسون وميراندا بعد توديع مونديال روسيا؟

السبت 07/يوليه/2018 - 12:08 ص
ماذا قال أليسون وميراندا بعد توديع مونديال روسيا؟
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ريهام عبد المحسن
 

أعرب جواو ميراندا وأليسون باكر نجمي البرازيل عن حزنهم واسفهم الشديد عقب توديع كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وقال أليسون في تصريحات صحفية : "إنه أمر يؤلمنا كثيرًا، هذا ما لم نكن نتوقعه، علينا أن نتعلم من الأخطاء رغم أنها كانت قليلة، لقد كانت مباراة مؤلمة جدًا، علينا أن نرفع رؤوسنا لأننا قمنا بعمل عظيم".

في حين قال ميراندا : "لسوء الحظ ليس هذا ما أردنا القيام به، الخروج من الكأس يجعلنا نشعر بالكثير من الحزن، لقد حاولنا حتى النهاية، خسرنا أمام فريق عظيم، ما زال لدينا مجموعة شابة يمكنها الفوز بكأس العالم".
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