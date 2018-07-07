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القبض على هاربة في حكم مؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بالغردقة

السبت 07/يوليه/2018 - 06:57 ص
القبض على هاربة في حكم مؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بالغردقة
أرشيفية
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محمد طه
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من ضبط هاربة من حكم مؤبد في قضية مخدرات وغرامة نصف مليون جنيه.

حيث تمكن ضباط المباحث بالغردقة من ضبط المحكوم عليه الهاربة، "حنان ع." في القضية رقم 6110 جنايات قسم شرطة، ثان الغردقة لسنة 2014 " مخدرات" والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد وغرامة 500.000 جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضها علي النيابة العامة.
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