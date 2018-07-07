وزيرة التخطيط: البنك المركزي يستهدف انخفاض التضخم إلى 13% بنهاية العام الحالي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البنك المركزي يستهدف انخفاض التضخم إلى 13% بنهاية العام الحالي.



ولفتت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، إلى أننا بدأنا الإصلاح الاقتصادي منذ عامين، وتحديدًا في نوفمبر 2016.



وأضافت أن ملف الأجور متعدد وشائك، موضحة أن زيادة الأجور بدون ارتفاع الإنتاج تؤدي إلى مزيد من التضخم.

