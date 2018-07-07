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خبير أمني: "نمر بحرب لتشكيك المواطن في كل الإنجازات التي تتم"

السبت 07/يوليه/2018 - 01:29 ص
خبير أمني: نمر بحرب لتشكيك المواطن في كل الإنجازات التي تتم
العميد أحمد فاروق
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أمنية فوزي
 
أكد العميد أحمد فاروق، المحلل السياسي والأمني، أن تاريخ ثورة يونيو تاريخ فاصل لن ينساه المصريين أبد الدهر، معقبًا: "أعطينا العالم كله على قفاه".

وأوضح "فاروق"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي، حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن البعض يهاجم مصر الآن بسبب ما قامت به في ثورة يونيو، وأن الحرب التي تتم الآن حرب اقتصادية، وحرب تشكيك للمواطن المصري في كل ما يتم من إنجازات.
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