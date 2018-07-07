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تجديد الثقة في طة زيادة وكيلا لأوقاف الدقهلية

السبت 07/يوليه/2018 - 12:04 ص
تجديد الثقة في طة زيادة وكيلا لأوقاف الدقهلية
طة زيادة
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سالى رضوان
 
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تجديد تكليف الشيخ طه محمد المتولي زيادة، مديرًا لمديرية أوقاف الدقهلية، وتعيين الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة مع استمرار تكليفه رئيسًا لقطاع المديريات.

جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1199) لسنة 2018، تجديد تعيين عدد من وكلاء وزارة الأوقاف بالمحافظات.

وتقدمت أسرة مديرية أوقاف الدقهلية والعاملين بها بخالص التهاني لتجديد الثقة للشيخ طه محمد المتولي زيادة بتكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الدقهلية.
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