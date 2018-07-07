ضبط عاملين متهمين بسرقة 6 مواتير مياه من إحدى شركات المقاولات بالغردقة





حيث تم سرقة مواتير من شركة الروضة لتطوير للعشوائيات بمنطقة الشيخ الشحات بالغردقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من المدعو أحمد طلعت أحمد خميس مدير العلاقات العامة بشركة الروضة لتطوير العشوائيات بمنطقة الشيخ الشحات، يفيد اكتشافه سرقة 6 مواتير مياه من مساكن الشركة بمنطقة الشيخ الشحات.



وبإجراء التحريات السرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "هشام. م" عامل - ومقيم الكلاحين مركز قوص - قنا، و"عبدالله. ح" عامل ومقيم الكلاحين - مركز قوص - قنا.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6479 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة، من القبض على عاملين تخصصوا فى سرقة مواتير المياه.