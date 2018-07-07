مصر × يوم.. الرئاسة تكشف محاور المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشف تفاصيل استكمال المرحلة الثانية من مشروع "معا"، فضلاً عن توضيح محاور المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي.





الإسكان تكشف تفاصيل استكمال المرحلة الثانية من مشروع "معا"

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان ستستكمل المرحلة الثانية لمشروع "معًا" لتطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع مؤسسة معا.





وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المشروع قوامه 4400 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الوزارة ستنفذ 3 آلاف وحدة سكنية منهم بإجمالي تكلفة تبلغ 300 مليون جنيه، موضحًا أن محافظة القاهرة لديها حصر بالأسر التي سيتم نقلها إلى تلك الوحدات.





ولفت إلى أن الوزارة تنفذ عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الغير آمنة، منها مشروع المحروسة 1 و2، ومشروع الأسمرات 3.





متحدث الوزراء يكشف مصادر تمويل الحكومة لبرنامجها

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتمد على أكثر من نقطة لتمويل برنامجها، من خلال تحسين موارد الدولة، وإدارة عدد من الأصول الغير مستغلة، وتحسين إدارة الموارد الضريبية، وهذا ليس بفرض ضريبة جديدة، وإنما أن يتم التحصيل الضريبي بشكل جيد، إلى جانب دعم بعض المؤسسات الدولية.





وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أن هناك إيرادات مختلفة للدولة مثل قناة السويس والضرائب وغيرها.





وتابع، أننا نشهد لأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة، وهذا يعني تحسن واضح في الإدارة المالية للدولة.





على جانب أخر، أوضح أن هناك اهتمام من الحكومة بالتوسع في برنامج تكافل وكرامة؛ لكونه يعول نحو 3.5 مليون أسرة بما يعادل 18 مليون مواطن مصري.





البترول: لا صحة لرفع الدعم مرة أخرى خلال هذا العام

نفى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ما يثار حول رفع الدعم مرة أخرى خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا الحديث عاري تمامًا من الصحة، وأنها مجرد شائعات على السوشيال ميديا.





وأوضح "الملا"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن رفع الدعم ليس له أي علاقة باكتشاف حقل ظهر أو غيره من الاكتشافات.





وأكد أن تقليل الدعم عن المحروقات نهج صحي، لافتًا إلى أنه يتم توجيه هذا الدعم للأكثر احتياجًا والأقل دخلًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والتموين وغيره.





الوزراء: احتياطي السلع الاستراتيجية مطمئن للغاية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الحكومة بوزير التموين ناقش الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن معدلات الاحتياطي إيجابية جدًا والوضع مطمئن للغاية.





وأضاف "سلطان"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الاجتماع تطرق لكيفية ضبط الأسواق، حتى يتم تحويل السوق من شوق غير منضبط لسوق منظم يسهل الرقابة عليه، في إطار محاولة الحكومة للتصدي لإستغلال بعض التجار وارتفاع الأسعار.





الرئاسة تكشف محاور المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى للتأمين الصحى، والتى تتضمن إجراءت تتمثل في عدة محاور رئيسية أولها القضاء على قوائم انتظار المرضى من المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك قوائم لمرضي بامراض مستعصية، وسيتم الإنتهاء منها خلال 6 أشهر.





وأوضح "راضى"، خلال مداخلة هاتفية على التليفزيون المصرى، أن المحور الثاني لهذا المشروع يتمثل في تطوير المستشفيات النموذجية، وتوفر مستشفى نموذجى بجميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية يكون بكل منهما مستشفيين نظرًا للكثافة السكانية، مع العمل على إنضمام مستشفيات جامعية بعدد 18 مستشفى ليكونوا بإجمالى 47 مستشفى منتشرين بمحافظات مصر، يشكلون شبكة كبيرة من المستشفيات والمنشآت الطبية للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمة.





وأضاف، أن المحور الثالث للمشروع يتمثل في خطة قومية بمبادرة رئاسية بالمسح والعلاج الشامل لفيروس سى يشمل 45 مليون مواطن مصرى، تقوم بها وزارة الصحة بالإشتراك مع كبرى الشركات الدوائية، على أن تنتهى الخطة خلال عامين.





وتابع متحدث الرئاسة، بينما يتمثل المحور الرابع في توفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، وكذلك الأمصال واللقاحات، في حين يتمثل المحور الخامس الأخير في تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد، وهى المحافظة الأولى التى تشهد تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى، وذلك بتدريب وإعداد القوى البشرية بها، مع تسجيل المنتفعين فى فترة عام، على أن يتم البدء فى التطبيق تباعًا فى باقى محافظات المرحلة الأولى، وهى السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.



