مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنهي حياة شخص في الدقهلية



وتكثف الأجهزة الأمنية لضبط طرفي المشاجرة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء في عزبة عابدين التابعة لقرية "أم الرزق" مركز شربين بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطار من العميد محمد شرباش، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمصرع شخص إثر نشوب مشاجرة في عزبة عابدين التابعة لقرية “أم الرزق" التابعة لمركز شربين.على الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين مصرع محمد مراد.م.م 30 عاما، ولقي مصرعه عقب تلقيه طعنات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفي المنصورة الدولى.