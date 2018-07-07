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راندا البحيري لـ"الفجر الفني": سلسال الدم له جمهوره وعبلة كامل أم في الكواليس (فيديو)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:53 م
راندا البحيري لـالفجر الفني: سلسال الدم له جمهوره وعبلة كامل أم في الكواليس (فيديو)
راندا البحيري
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يارا احمد - تصوير: محمد لطفي
 
أكدت الفنانة راندا البحيري، أنها تعلقت كثيرا بفريق عمل مسلسل "سلسال الدم" نظرا لعملها في المسلسل لمدة سبع سنوات.

وأضافت راندا، خلال ندوة تكريمها في "الفجر الفني" أن مسلسل "سلسال الدم" له جمهوره وأنها لم تخف من فكرة عرضه في موسم رمضان، مشيرة إلى أنها آخر يوم تصوير ذهبت ولم تودع أحد لأنها لا تحب فكرة الوداع بعد سنوات عديدة.

وتابعت راندا، أن الفنانة عبلة كامل، أم حتى في الكواليس، وكانت تغضب كثيرا عند رؤية راندا أثناء شربها للقهوة، وأنها كانت تعاملهم كأبنائها في الواقع أيضا.


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