ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ المنيا: سائق الميكروباص المتسبب في حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:57 م
محافظ المنيا: سائق الميكروباص المتسبب في حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار
اللواء عصام البديوي
طباعة
رقية جمال
 
قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إن المتسبب في حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار بالمنيا، والذي أسفر عن وفاة 12 شخصًا، وإصابة 7 آخرين، هو سائق الميكروباص، مشيرًا إلى أن السائق دخل في سيارة محملة بالطوب بسرعة عالية، وهذا سبب ارتفاع عدد حالات الوفاة.

وأضاف "البديوي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه تم إعداد تقرار شامل للنقاط السوداء في محافظة المنيا والتى تتكرر بها الحوادث وإرسالها للجهات المعنية لتقليل عدد الحوادث قدر الإمكان؛ لكون الفاقد إثر هذه الحوادث شئ مرعب.

وتابع، أن قانون المرور دائمًا ما يتم تشديد العقوبة فيه، وحصيلة ما يتم تجميعه من المخالفات مبالغ كبيرة جدًا، لكننا لدينا أسلوب غريب في قيادة السيارات، موضحًا أن معدل الحوادث في مصر أعلى بقليل من المعدلات العالمية، مشددًا على أننا بحاجة لثورة تثقيفية للمواطنين مع تشديد الرقابة لتقليل حوادث الطرق.
المزيد عن: المنيا اللواء عصام البديوي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 12:50:08 AM