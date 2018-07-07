محافظ المنيا: سائق الميكروباص المتسبب في حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار

قال اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إن المتسبب في حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي ببني مزار بالمنيا، والذي أسفر عن وفاة 12 شخصًا، وإصابة 7 آخرين، هو سائق الميكروباص، مشيرًا إلى أن السائق دخل في سيارة محملة بالطوب بسرعة عالية، وهذا سبب ارتفاع عدد حالات الوفاة.



وأضاف "البديوي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه تم إعداد تقرار شامل للنقاط السوداء في محافظة المنيا والتى تتكرر بها الحوادث وإرسالها للجهات المعنية لتقليل عدد الحوادث قدر الإمكان؛ لكون الفاقد إثر هذه الحوادث شئ مرعب.



وتابع، أن قانون المرور دائمًا ما يتم تشديد العقوبة فيه، وحصيلة ما يتم تجميعه من المخالفات مبالغ كبيرة جدًا، لكننا لدينا أسلوب غريب في قيادة السيارات، موضحًا أن معدل الحوادث في مصر أعلى بقليل من المعدلات العالمية، مشددًا على أننا بحاجة لثورة تثقيفية للمواطنين مع تشديد الرقابة لتقليل حوادث الطرق.

