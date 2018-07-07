دي بروين: فرنسا فريق رائع وسنبذل قصارى جهدنا للفوز عليهم





قال كيفن دي بروين أفضل لاعب في مواجهة البرازيل وبلجيكا عقب الفوز على البرازيل والتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن فرنسا فريق رائع وأنهم سيبذلوا قصارى جهادهم للفوز عليه.





وقال دي بروين في تصريحات صحفية: "لقد لعبنا جيدًا من الناحية التكتيكية لا سيما في الشوط الأول وصنعنا الكثير من الفرص".





وأضاف: "البرازيل غيرت تكتيكها في الشوط الثاني وكانت أفضل منا لكن بالرغم من ذلك صنعنا بعض الفرص".

وتابع: "لقد اختبروا شخصيتنا خلال آخر 5 دقائق وقمنا بما يكفي من أجل الفوز".





واستطرد قائلاً : "الآن سنواجه فريقًا غير عادي في نصف النهائي، فرنسا فريق رائع ولكن عندما تصل لنصف النهائي فأنت تعلم أنك لن تواجه فريقًا ضعيفًا".





واختتم دي بروين تصريحاته قائلاً : "نحن على قدم المساواة معهم وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".