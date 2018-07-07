هالة السعيد: 66% من ارتفاعات الأسعار سببها سعر الصرف

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ارتفاع الأسعار سببه عدم كفاية الإنتاج لسد الاحتياجات، مؤكدة أنه لا بد أن تكون الصناعة هى القطاع الرائد في مصر.



وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن قطاع التكنولوجيا يخلق وظائف جديدة لائقة أكثر بالشباب.



وأشارت إلى أن أن 66% من ارتفاع الأسعار يرجع لارتفاع سعر الصرف، لافتة إلى أن وزارة التموين قامت بإنشاء العديد من المناطق اللوجيستية لتقليل تكلفة النقل.

