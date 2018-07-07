راندا البحيري لـ"الفجر الفني": "مبنقبضش بالملايين ومش فاهمة سبب الهجوم على الفنانين"
الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:44 م
يارا احمد - تصوير: محمد لطفي
أعربت الفنانة راندا البحيري، عن استيائها للهجوم علي كل فنان سافر لحضور مباريات كأس العالم في "روسيا" مشيرة إلى أن هناك ميزانية في كل شركة تحت بند الدعاية.
وأضافت راندا، خلال ندوتها في "الفجر الفني" أن الفنانين سافروا بغرض مساندة المنتخب المصري وتكلفت الشركة ثمن تذكرة الطيران التي لا تمثل شئ للشركة إذ قامت بحملة دعائية ضخمة ودفع أموال الإعلان لأي فنان.
وتابعت راندا، أنها لا تفهم سر هجوم الجمهور على الفنانين مشيرة إلى أن الجمهور، أصبح يتصيد أي شئ لأي فنان للهجوم مؤكدة أنهم ليسوا يحصلوا علي ملايين وحتى النجوم التي تحصل علي اكثر من مليون لديها منظمة كاملة ومرتبات عاملين لديها.