مؤسس المخابرات القطرية: "ترامب بيلطش في العالم بسبب اقتصاد بلاده"

قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن الاقتصاد الأمريكي تأثر بشدة بعد حربها مع فيتنام، متابعًا: "أمريكا اتخرب بيتها وفلست بسبب فيتنام، وترامب بيلطش في العالم بسبب تأثر اقتصاد أمريكا".



وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أنه بعد خروجها من حرب فيتنام قررت ألا تحارب بأي جندي أمريكي خاصة بعد حرب العراق.



وكشف عن المخطط الأمريكي ضد المصريين، قائلًا إن أمريكا خططت لتجنيد المصريين واستخدامهم في حروبهم ضد مصر، واستخدام باقي الشعوب في حربهم ضد دولتهم.

