ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مؤسس المخابرات القطرية: "ترامب بيلطش في العالم بسبب اقتصاد بلاده"

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:49 م
مؤسس المخابرات القطرية: ترامب بيلطش في العالم بسبب اقتصاد بلاده
اللواء محمود منصور
طباعة
أمنية فوزي
 
قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن الاقتصاد الأمريكي تأثر بشدة بعد حربها مع فيتنام، متابعًا: "أمريكا اتخرب بيتها وفلست بسبب فيتنام، وترامب بيلطش في العالم بسبب تأثر اقتصاد أمريكا".

وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أنه بعد خروجها من حرب فيتنام قررت ألا تحارب بأي جندي أمريكي خاصة بعد حرب العراق.

وكشف عن المخطط الأمريكي ضد المصريين، قائلًا إن أمريكا خططت لتجنيد المصريين واستخدامهم في حروبهم ضد مصر، واستخدام باقي الشعوب في حربهم ضد دولتهم.
المزيد عن: مصر اللواء محمود منصور التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 12:50:01 AM