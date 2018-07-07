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"صحة الدقهلية" تشن حملات مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض بميت غمر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:49 م
صحة الدقهلية تشن حملات مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض بميت غمر
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سالى رضوان
 
وجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، وإدارة صحة البيئة، بشن حملة شَدِيدَةُ من الإدارتين لحماية المواطنين من الأمراض المنقولة بالحشرات والقوارض.

وأجرى فريق مكافحة ناقلات الأمراض أعمال المقاومة الأرضية في أماكن تجمع القمامة ببعض قرى مركز ميت غمر، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ جرى الاستعانة بأجهزة الضباب للرش ومكافحة الحشرات الطائرة، وجرى الرش قبل شروق الشمس وكذلك قبل الغروب.

وأخذ فريق صحة البيئة عينات للمياه من أماكن متفرقة بالقرى وبلغ عدد العينات التي جرى سحبها اليوم 20 عينة، وتم إرسالها إلى المعامل لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمقاييس.

ووجه وكيل الوزارة باستمرار تلك الحملات لتشمل باقي المناطق والقرى طوال فترة الصيف والتي تنشط فيها الحشرات الزاحفة والطائرة.
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