تشيرتشوف عن مواجهة كرواتيا : أكثر المباريات أهمية



وقال تشيريتشوف في تصريحات في المؤتمر الصحفي : "أتمنى أن تكون المباريات الأكثر أهمية لا تزال أمامنا، إنني في سن، تصعب معه أحلام اليقظة. أحدد أهدافي. لدينا هدف في مباراة الغد. يجب أن نلعب ونحقق نتيجة طيبة".



وأضاف : " جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، تعافى آلان دجاكوييف من الإصابة وعاد للتد ريب مع الفريق وقد يكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الغد".



وتابع : "إذا ساندنا الرئيس سيجعلنا هذا في غاية الارتياح وسيكون دافعا إضافيا لنا".



واختتم تشيريتشوف تصريحاته قائلاً : "كمدرب أحاول ألا أشاهد التلفزيون وألا أطالع الصحف. إنها خطوة رائعة لبلدنا. ولكنها مباراة مختلفة الآن".

اكد ستانيسلاف تشيرتشوف المدير الفني لروسيا أن مواجهة كرواتيا غدًا في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا ستكون أكثر المباريات أهمية.