21 يوليو.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في لوس أنجلوس



ونشرت أحلام فيديو لها عبر حسابها "إنستجرام" معلقة: "نلتقي في مكان رائع يوم 21 يوليو 2018" .



ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، وكتب أحدهم: "موفقة يا ملكة النجاح يليق بك".



وأضاف آخر: "بالتوفيق ننتظرك بالرياض يا أم فهد" .



يذكر أن أحلام، شاركت مؤخرا في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" مع كل من "الفنان عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي، والنجمة إليسا".

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة لوس أنجلوس خلال الشهر الجارى .