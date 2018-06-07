21 يوليو.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في لوس أنجلوس
الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:55 م
الفجر الفني
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة لوس أنجلوس خلال الشهر الجارى .
ونشرت أحلام فيديو لها عبر حسابها "إنستجرام" معلقة: "نلتقي في مكان رائع يوم 21 يوليو 2018" .
ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، وكتب أحدهم: "موفقة يا ملكة النجاح يليق بك".
وأضاف آخر: "بالتوفيق ننتظرك بالرياض يا أم فهد" .
يذكر أن أحلام، شاركت مؤخرا في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" مع كل من "الفنان عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي، والنجمة إليسا".
ونشرت أحلام فيديو لها عبر حسابها "إنستجرام" معلقة: "نلتقي في مكان رائع يوم 21 يوليو 2018" .
ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، وكتب أحدهم: "موفقة يا ملكة النجاح يليق بك".
وأضاف آخر: "بالتوفيق ننتظرك بالرياض يا أم فهد" .
يذكر أن أحلام، شاركت مؤخرا في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" مع كل من "الفنان عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي، والنجمة إليسا".