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21 يوليو.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في لوس أنجلوس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:55 م
21 يوليو.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في لوس أنجلوس
أحلام
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الفجر الفني
 
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة لوس أنجلوس خلال الشهر الجارى .

ونشرت أحلام فيديو لها عبر حسابها "إنستجرام" معلقة: "نلتقي في مكان رائع يوم 21 يوليو 2018" .

ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، وكتب أحدهم: "موفقة يا ملكة النجاح يليق بك".

وأضاف آخر: "بالتوفيق ننتظرك بالرياض يا أم فهد" .

يذكر أن أحلام، شاركت مؤخرا في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" مع كل من "الفنان عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي، والنجمة إليسا".
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