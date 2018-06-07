لا تتناولي "البرجر" 3 مرات أسبوعيًا.. ستُصابين بهذا المرض الخطير!

نبه باحثون صينيون، السيدات المحبات لتناول البرجر إلى أهمية ضبط عدد مرات تناوله بعدما ثبت لهم أن تناوله 3 مرات أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالربو.





وأشار الباحثون إلى أن النتائج التي خلصوا إليها، أظهرت لهم أن الوجبات السريعة ترتبط بهذا المرض الرئوي المزمن الذي يصيب الملايين حول العالم، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالأزيز (التنفس بصفير) وغيره من أمراض الحساسية مثل حمى القش وحساسية الأنف.





ونوّه هؤلاء الباحثون في الوقت نفسه، إلى أن وجبات سريعة أخرى مثل المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة لا تحظى بمثل هذا التأثير الحاد من الناحية الصحية.





وقال الباحثون في دراستهم التي أجروها بجامعة سيتشوان "تحولت الوجبات السريعة في العقود الأخيرة إلى مكون مهم للنظام الغذائي، لا سيما في الدول الغربية ذات الدخل المرتفع".





فقد تبين أن استهلاك الأطعمة السريعة يرتبط بسوء نوعية الغذاء، تناول السعرات الحرارية العالية، وزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال والمراهقين على حد سواء.



