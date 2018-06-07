بالصور/الدفاع الحسنى يقيم احتفالية لأحداد.. ورئيسه يوجه الشكر للزمالك ومرتضى منصور

اقام نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي مساء اليوم الجمعه حفل تكريم لحميد احداد لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي كذلك تؤامه مع الزمالك وذلك في حضور احمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الاداره وهاني زاده عضو المجلس.

وجه عبداللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الشكر لنادي الزمالك ورئيسه المستشار مرتضي منصور واعضاء المجلس علي عقد التوأمه والاحترافيه والاحترام والالتزام في صفقة حميد احداد بالاضافه لتوجيهه الشكر لوسطاء الصفقه بلال نظير ومحمد العاصي.

ووجه المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس الزمالك الشكر لمسئولي الدفاع الحسني علي حسن الاستقبال لمسئولي الزمالك كذلك علي الاحترافيه في التعامل في صفقه بيع احداد مؤكدا سعادته ايضا بعقد التوأمه.



كما وجه نائب رئيس نادي الزمالك الشكر للاعب حميد احداد علي رغبته في الانضمام للزمالك كذلك قدم جلال تقديره وشكره للمستشار مرتضي علي مجهود الكبير في انهاء هذه الصفقه والتعامل معها باحترافيه تامه.



كما اوضح جلال ان سبب حسم صفقه احداد للزمالك وعدم انتقاله لاي نادٍ اخر علي الرغم من العروض الكثيره التي كان يمتلكها احداد موكدا ان الاحترافيه والسريه التي تعامل الزمالك كانت اهم الاسباب لحسم الصفقه وتواجد اللاعب بالقلعه البيضاء.



كما تحدث هاني زاده عضو مجلس الإدارة وقدم شكره وتقديره لمسئولي الفريق المغربي علي الاستقبال والتوأمه وكذلك الاحترافيه التي قاموا بالتعامل بها في صفقه حميد احداد.











