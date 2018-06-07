عبد الحميد الدمرداش: نصدر فاكهة وخضروات طازجة بنحو 2.2 مليار دولار

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء الفحوصات الإضافية على صادرات الفراولة المصرية، يمثل إعادة ثقة في منتج الفراولة، مشيرًا إلى أنه يتم تصدير نحو 40 ألف طن فراولة بنحو 80 مليون دولار.



وأضاف "الدمرداش"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الثقافة لا بد أن تتغير، ولابد من احترام فترة الرش الأمن للمبيدات، مشددًا على ضرورة أن يعلم المصدر أنه المسئول عن أي مخالفة في الصادرات.



وتابع، أننا نصدر بنحو 2.2 مليار دولار فاكهة وخضروات طازجة، إلى جانب 2.7 مليار دولار فاكهة وخضروات مجمدة سنويًا.

