تحديث "Google Drive" يدعم عرض ملفات أوفيس المشفرة

أطلقت شركة جوجل الأميركية تحديث جديد لتطبيق "Google Drive" على نظام التشغيل آندرويد، والذي من شأنه أن يدعم عرض ملفات أوفيس المشفرة أو المحمية بكلمة مرور.





الميزة الجديدة كانت متاحة فقط على نسخة الويب من جوجل درايف، لكن الآن أصحبت متاحة أيضًا على متجر جوجل بلاي للتطبيق الرسمي Google Drive، وقد أشارت جوجل بأن المميزات الجديدة التي حملها التحديث هي كما يلي: –





الميزات الجديدة

- دعم عرض ملفات Microsoft Office المحمية بكلمة مرور وفتحها.

- إصلاح الأخطاء وتحسينات في الأداء.





ولا ننسى بأن تطبيق جوجل درايف يتيح للمستخدم العديد من المميزات والتي تشمل :-

- تخزين الملفات والوصول إليها من أي مكان بسهولة.

- البحث عن الملفات حسب الاسم أو المحتوى.

- مشاركة الملفات والمجلدات مع الآخرين بسهولة.

- تمكين عرض الملفات بلا اتصال.

- الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو في صور Google.

- ا ستخدام كاميرا الجهاز لمسح المستندات الورقية ضوئيًا.