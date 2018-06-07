بلدية المحلة يستأنف تدريباته غدا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة بقيادة أيمن المزين المدير الفنى ، تدريباته اليومية على ملعب بلدية المحلة في الرابعة عصرا، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد معسكر العين السخنة، وذلك أستعدادا للموسم الجديد بالممتاز ب للمجموعة الثالثة.





وسوف يخوض الفريق مباراتين وديتين الودية الأولى يوم الإثنين أمام غزل دمياط ، والودية الثانية لم تحدد بعد خلال الأسبوع القادم علي ملعب بلدية المحلة .





الجدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة سيدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة بعد نهاية الأسبوع القادم ، وسيغادر يوم السبت المقبل متجها إلى القاهرة.