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بلدية المحلة يستأنف تدريباته غدا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:05 م
بلدية المحلة يستأنف تدريباته غدا
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أميرة مهنا
 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة بقيادة أيمن المزين المدير الفنى ، تدريباته اليومية على ملعب بلدية المحلة في الرابعة عصرا، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد معسكر العين السخنة، وذلك أستعدادا للموسم الجديد بالممتاز ب للمجموعة الثالثة. 


وسوف يخوض الفريق مباراتين وديتين الودية الأولى يوم الإثنين أمام غزل دمياط ، والودية الثانية لم تحدد بعد خلال الأسبوع القادم علي ملعب بلدية المحلة .


الجدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة سيدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة بعد نهاية الأسبوع القادم ، وسيغادر يوم السبت المقبل متجها إلى القاهرة.

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