مرسيدس تُعيد إحياء سيارتها العسكرية "G-Class" موديل 1990 (صور)

عشاق الدفع الرباعي يرحبون بأي عملية ترميم وتأهيل لمرسيدس G-Class، والأمر أحرى بالاهتمام إذا بدأت السيارة حياتها كمنتج عسكري صميم.





شركة Legacy Overland أعادت تأهيل سيارة Wolf 250GD موديل 1990 بطلاء خارجي أصفر وداخلية مجدثة، وقد شملت عملية الترميم الكثير من التفاصيل الدقيقة مثل وضع طبقة من مسحوق الطلاء على الشاسيه ومختلف مكونات السيارة، واستخدام نوعية خاصة من الجلود على المقاعد والمقود، بينما تم طلاء قفص الحماية من الدحرجة بنفس لون الجسد الخارجي.





السيارة حصلت أيضا على مصابيح أمامية وخلفية LED جديدة ونظام أوديو من طراز Pioneer بخمس مكبرات صوت وبلوتوث.





السيارة تم تصميمها بتفكير عسكري، حيث تشمل أهم مكوناتها أنبوب من طراز عسكري للتنفس تحت الماء وحدائد حماية لمصابيح الضباب، ونظام تعليق للمهام الثقيلة.





المحرك هو نفسه الذي جاءت به السيارة من البداية، وهي وحدة ديزل بخمس سلندرات متصل بجير يدوي بخمس سرعات ونظام دفع رباعي.