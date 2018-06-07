مصادر: ميليشيات مصراتة تحشد لاستعادة الموانئ النفطية الليبية

أكدت مصادر في ليبيا، اليوم الجمعة، أن الميليشيات في مدينة مصراتة، وغيرها من المدن غرب البلاد، دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة سرت الساحلية، وسط ترجيحات بشنها هجومًا على الموانئ النفطية في خليج السدرة القريبة، لاستعادتها من سيطرة الجيش الوطني الليبي.



وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر في مدينة مصراتة، أن مسلحي الميليشيات بدأوا في نقل آليات ومعدات عسكرية برًا وبحرًا من المدينة باتجاه سرت، القريبة من خليج السدرة.



وأضاف أن هذا التطور يأتي بعد 10 أيام على استلام المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة في بنغازي كافة الموانئ والحقول في منطقة الهلال النفطي من الجيش الوطني الليبي.



وقام الجيش الوطني الليبي بتكليف عددا من قواته بتأمين المنطقة الوسطى التي تقع في منطقة الموانئ النفطية، وذلك بعد الانتهاء من تحرير مدينة درنة الساحلية شرقي البلاد من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي.





