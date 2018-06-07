ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصادر: ميليشيات مصراتة تحشد لاستعادة الموانئ النفطية الليبية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:53 م
مصادر: ميليشيات مصراتة تحشد لاستعادة الموانئ النفطية الليبية
طباعة
وكالات
 
أكدت مصادر في ليبيا، اليوم الجمعة، أن الميليشيات في مدينة مصراتة، وغيرها من المدن غرب البلاد، دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة سرت الساحلية، وسط ترجيحات بشنها هجومًا على الموانئ النفطية في خليج السدرة القريبة، لاستعادتها من سيطرة الجيش الوطني الليبي.

وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر في مدينة مصراتة، أن مسلحي الميليشيات بدأوا في نقل آليات ومعدات عسكرية برًا وبحرًا من المدينة باتجاه سرت، القريبة من خليج السدرة.

وأضاف أن هذا التطور يأتي بعد 10 أيام على استلام المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة في بنغازي كافة الموانئ والحقول في منطقة الهلال النفطي من الجيش الوطني الليبي.

وقام الجيش الوطني الليبي بتكليف عددا من قواته بتأمين المنطقة الوسطى التي تقع في منطقة الموانئ النفطية، وذلك بعد الانتهاء من تحرير مدينة درنة الساحلية شرقي البلاد من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي.


المزيد عن: مليشيات مصراتة مصراتة ليبيا الان سكاي نيوز الموانئ الليبية اخبار ليبيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
0
x
16:00
2
فرنسا
البرازيل
1
x
20:00
2
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 11:11:18 PM