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داليتش قبل مواجهة روسيا : لا ينبغي أن نبحث عن أعذار

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:49 م
داليتش قبل مواجهة روسيا : لا ينبغي أن نبحث عن أعذار
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ريهام عبد المحسن
 
صرح زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا قبل مواجهة روسيا في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم لا يجب أن يبحثوا عن أعذار قبل هذه المواجهة.

وقال داليتش في تصريحات صحفية قبل المباراة : "لا يمكننا اختيار منافسنا، نواجه مباراة صعبة، كل أسبوع نلعب أمام جماهير حاشدة لذلك لا ينبغي أن يشكل هذا مشكلة، لا ينبغي أن نبحث عن أعذار، ينبغي أن نلعب بطريقتنا".

وعن الفريق الذي خاض مونديال 1998، قال داليتش: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتكرار ما فعله هذا الفريق ولكن الأمور لن تكون سهلة".

واختتم داليتش تصريحاته قائلاً : "أتوقع أنه يتعين علينا لعب أفضل مبارياتنا. لدينا قدر كبير من الاحترام لهم. لا يمكنك ان تصل لدور الثمانية إذا لم تكن لديك الجودة المطلوبة".
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