رهان غريب بين إبراهيموفيتش وبيكهام قبل مباراة السويد وانجلترا

دخل زلاتان إبراهيموفيتش في رهان غريب مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام قبل مباراة السويد في الدور ربع النهائي أمام إنجلترا في كأس العالم 2018.









كتب إبراهيموفيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا فازت انجلترا سوف أشتري لك العشاء من أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد فأنت ستشتري لي ما أريده من أي مكان".







