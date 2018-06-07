رهان غريب بين إبراهيموفيتش وبيكهام قبل مباراة السويد وانجلترا
الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:50 م
مني العوضي
دخل زلاتان إبراهيموفيتش في رهان غريب مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام قبل مباراة السويد في الدور ربع النهائي أمام إنجلترا في كأس العالم 2018.
كتب إبراهيموفيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا فازت انجلترا سوف أشتري لك العشاء من أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد فأنت ستشتري لي ما أريده من أي مكان".
يغيب إبراهميوفيتش عن المشاركة مع منتخب السويد في كأس العالم بعدما قرر المدرب عدم اختياره، بينما لم يحقق بيكهام هذا الانجاز مع بلاده حيث لعب 115 مباراة دولية فقط ولم يلعب مباراة ربع نهائي في المونديال.
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