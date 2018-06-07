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راندا البحيري توجه رسالة لـ"الفجر الفني" وتكشف عن أعمالها المقبلة (فيديو)

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:45 م
راندا البحيري توجه رسالة لـالفجر الفني وتكشف عن أعمالها المقبلة (فيديو)
راندا البحيري
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يارا احمد - تصوير: محمد لطفي
 
وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة لـ"الفجر الفني" بعد الندوة التي أقامها الموقع تكريمًا لها عن مسلسل "رسايل".

وكشفت راندا، خلال حديثها لـ"الفجر الفني" عن أعمالها المقبلة، إذ تعكف حاليا على عمل درامي جديد رفضت الإفصاح عن تفاصيله حتى يتم الانتهاء من الأمور الخاصة به.

وتابعت "البحيري" أنها تنتظر عرض مسلسل "سرايا حمدين" ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
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