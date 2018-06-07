هاري كين : لا نفكر في الفوز بكأس العالم
الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:47 م
ريهام عبد المحسن
صرح هاري كين نجم إنجلترا قبل مواجهة السويد غدًا في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم لا يفكرون في التتويج باللقب.
وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية : "منذ وقت ليس ببعيد، كنت واحدًا من هؤلاء المشجعين، الآن جعلنا البلاد فخورة بنا".
وأضاف: "نريد أن نشاهد مقاطع الاحتفالات في البلاد، رؤية الجماهير مستمتعة أمر رائع بالنسبة لنا".
وعن إمكانية الفوز بكأس العالم، قال كين : "حتى الآن، نحن لا نفكر في أن نكون أبطالًا للعالم".
واختتم كين تصريحاته قائلاً : "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، الآن نحن أمام النصف الثاني من البطولة، المباراة المقبلة كبيرة، وقد فعلنا الكثير حتى الآن، لكن أمامنا عقبة أخرى يجب التغلب عليها".