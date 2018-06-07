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30 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمعسكر الأسكندرية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:43 م
30 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمعسكر الأسكندرية
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أحمد سعد
 

قرر خير الدين مضوى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ضم 30 لاعبا لمعسكر الاسكندرية المقرر انطلاقه اعتبارا من غدا السبت.

يتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام فريقى المقاولون العرب الاحد المقبل وحرس الحدود يوم 15 يوليو الجارى.


وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي..


حراسة المرمى .. عصام الحضري ،محمد مجدى ،محمد فوزى


خط الدفاع .. طارق طه ،علاء عبدالعظيم ،محمود متولي ،محمد مجدى ، ريتشارد بافور ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن ، أحمد على.


خط الوسط .. حسنى عبدربه ،عمر الوحش ، عماد حمدي ، نادر رمضان ، إبراهيم عبد الخالق ، محمود الغزالى ، محمد الضرف ، لسعد الجزيرى ، تارو ، محمد الشامى ، محمد صادق ، وجيه عبد الحكيم ، كريم بامبو ، مصطفى فارس ، مدحت فقوسة ، عبد الرحمن مجدى.


خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا ، شكرى نجيب

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