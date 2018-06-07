ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:41 م
موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة
طباعة
مني العوضي
 

يلتقي منتخب بلجيكا بنظيره فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

 

تخطى منتخب بلجيكا عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف في مباراة ربع النهائي، بينما تمكنت فرنسا من الفوز على أوروجواي بثنائية نظيفة.

 

ويستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" لقاء فرنسا وبلجيكا في دور نصف النهائي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

                                            

ومن المنتظر أن يتم إذاعة لقاء بلجيكا وفرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة.

المزيد عن: موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة فرنسا وبلجيكا فرنسا ضد بلجيكا بلجيكا وفرنسا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
0
x
16:00
2
فرنسا
البرازيل
1
x
20:00
2
بلجيكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 11:21:24 PM