موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب بلجيكا بنظيره فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

تخطى منتخب بلجيكا عقبة البرازيل بهدفين مقابل هدف في مباراة ربع النهائي، بينما تمكنت فرنسا من الفوز على أوروجواي بثنائية نظيفة.

ويستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" لقاء فرنسا وبلجيكا في دور نصف النهائي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة لقاء بلجيكا وفرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة.