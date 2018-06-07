بعد 20 عامًا.. هل يحرم تيري هنري منتخب فرنسا من الوصول لنهائي المونديال؟





يخوض منتخب فرنسا مواجهة قوية أمام بلجيكا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا 2018.





تمكن منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب، من التأهل لدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة أوروجواي بهدفين دون رد، بينما تأهلت بلجيكا بعد الفوز التاريخي على البرازيل بهدفين مقابل هدف.





ينتظر جمهور الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة لها طابع خاص بين فرنسا ونجمها السابق تيري هنري المدرب المساعد الحالي لمنتخب بلجيكا وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم.





قبل 20 عامًا؛ قاد تيري هنري منتخب فرنسا للفوز بلقب كأس العالم عام 1998، وبعد عشرين عام يريد حرمان منتخب فرنسا من الوصول لنهائي مونديال 2018.





منذ 1997؛ خاض تيري هنري 123 مباراة مع منتخب فرنسا حتى عام 2010 مسجلًا 51 هدفًا ويعد من أبرز لاعبي جيله والهداف التاريخي للديوك الفرنسية.





توج تيري هنري بلقب كأس العالم 1998 مع فرنسا وكان وصيف بطولة 2006، وفاز أيضًا بكأس الأمم الأوروبية لعام 2000، وكأس القارات في 2003.



