الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة اليوم الجمعة

صعد المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتهما في أسبوعين بدعم من نمو قوي للوظائف في الولايات المتحدة ساعد في كبح آثار حرب تجارية متصاعدة بين أمريكا والصين.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 99.74 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 24456.48 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.21 نقطة، أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 2759.82 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 101.96 نقطة، أو 1.34 بالمئة، إلى 7688.39 نقطة.





وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.4 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.5 بالمئة وداو جونز 0.7 بالمئة.







