رئيس حزب الأحرار: مصر رفضت 100 مليار جنيه مقابل الموافقة على صفقة القرن

أكد الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، أن مصر رفضت أكبر صفقة في التاريخ "صفقة القرن"، متابعًا: "كلنا نثق في الرئيس السيسي، ونثق في قراراته وفي قيادته لمصر".



وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن هناك قرابة 100 مليار جنيه عرضت على مصر على أن توافق على هذه الصفقة المشبوهة.



واستكمل: "نرفض أي تدخل تحت أي مسمى من هؤلاء الذين يتحدثون عن صفقات القرن أو مروجي الشائعات"، مشددًا على أن مصر قيادة وشعب ورئيس ترفض هذه الصفقة، وترفض قبولها.



