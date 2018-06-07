قوات الشرعية اليمنية تسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين

تمكنت قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي، اليوم الجمعة 6 يوليو، من إسقاط طائرة من دون طيار للحوثيين، في محافظة لحج جنوب اليمن.



وقالت وكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصدر عسكري في محافظة لحج: إن "قوات الرئيس هادي أسقطت طائرة استطلاع تابعة لـ"أنصار الله"، مساء اليوم، أثناء تحليقها في سماء جبل الخزم الاستراتيجي الواقع بين مديرية المضاربة في الصبيحة بمحافظة لحج، ومديرية الوازعية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".



يذكر أن مدينة الحديدة تشهد معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف العربي، للسيطرة على الميناء.







