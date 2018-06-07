تعرف على أبرز أرقام "الحضري" بعد انتقاله للإسماعيلي
تعاقد النادى الإسماعيلى بصفة رسمية مع عصام الحضرى قائد منتخب مصر فى سبيل تدعيم حراسة المرمى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وانضم الحضرى لصفوف الإسماعيلى للمرة الثالثة خلال مشواره الكروى.
وعلى خلفية ذلك ، نرصد لكم أرقام السد العالى خلال مشاركاته ضمن صفوف 9 أندية فى كافة البطولات.
-خاض الحضرى 712 مباراة حتى الأن كأحد اكثر لاعبى الكرة المصرية فى التاريخ خوضا للمباريات.
-استقبلت شباكه 416 هدف خلال 261 مباراة.
-حافظ على نظافة شباكه فى 451 مباراة.
-عدد ضربات الجزاء التى تم احتسابها اثناء مشاركة الحضرى 73 ، ونجح فى التصدى لـ22 ركلة بينما تم تسجيل 51 ركلة.
-أكثر فريق لعب الحضرى ضده هو الزمالك بواقع 36 لقاء.
-يعد حسام حسن هو أكثر لاعب سجل فى الحضرى بواقع 6 أهداف.
-5 أهداف هو أعلى عدد أستقبلها الحضرى فى شباكه.