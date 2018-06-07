تعرف على أبرز أرقام "الحضري" بعد انتقاله للإسماعيلي

تعاقد النادى الإسماعيلى بصفة رسمية مع عصام الحضرى قائد منتخب مصر فى سبيل تدعيم حراسة المرمى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.





وانضم الحضرى لصفوف الإسماعيلى للمرة الثالثة خلال مشواره الكروى.





وعلى خلفية ذلك ، نرصد لكم أرقام السد العالى خلال مشاركاته ضمن صفوف 9 أندية فى كافة البطولات.



