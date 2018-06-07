دمياط يستغني عن 9 لاعبين من الصفقات الجديدة

قدم المدير الفني لنادي دمياط خالد كمال تقرير الي مجلس الادارة يوصي برحيل تسعةلاعبين كان قد تم التعاقد معهم مطلع الموسم الحالي.

وضمت قائمة الراحلين اللاعبين أحمد كشري، وأحمد عبد الهادي، وعمرو أشرف،ميدو عبد الحكيم، ومحمد الجوهري، ومحمد متعب، وياسر الكفراوي، وحمص، وسيف محمد.





وعلي صعيد آخر تقدم أحمد الضيظوي المدرب العام للفريق الدمياطي بإستقالته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مؤكداً انه يعتذر عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.