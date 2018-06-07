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أول تعليق من بوفون بعد انضمامه لباريس سان جيرمان ؟

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:32 م
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ريهام عبد المحسن
 

تحدث جيجي بوفون حارس المرمى الإيطالي المنضم حديثاً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الموقع الرسمي للنادي عقب انضمامه قائلاً : "للمرة الأولى في مسيرتي، أترك بلدي من أجل هذا النادي الطموح الذي شجعني على اتخاذ مثل هذا القرار.

 

وأضاف :" أريد أن أشكر النادي والرئيس على ثقتهم. أعلم ما هي أحلام باريس سان جيرمان ومشجعوه التي في قلوبهم. سوف أسخر كل طاقتي وكل خبرتي من أجل الفوز لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه التي حددها للمستقبل".

 

وأكمل :" مع زملائي في الفريق ومشجعونا، سنتشارك معا في المشاعر الرائعة في حديقة الأمراء وفي جميع الملاعب التي سنمثل فيها النادي، باريس مدينة رائعة تستحق أن ترى ناديها على قمة كرة القدم الدولية يومًا ما".






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