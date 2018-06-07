عبد العزيز السيد: 27 جنيهًا سعر كيلو الدواجن في الأسواق

اكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة 23 جنيهًا، ويفترض أن تصل لتاجر التجزئة بـ 25 جنيهًا على أن يتم بيعها في الأسواق بـ27 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.



وأضاف "السيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن في الحلقات الوسيطة، وهذا هو الخلل الجسيم الذي نتحدث عنه منذ 5 سنوات.



وشدد، على أن أقصى سعر للفراخ البانية هو 70 جنيهًا.

