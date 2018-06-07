الأهلي يتعادل 1-1 مع "أولمبيا" السلوفيني.. وديًا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تَعَادَل مع فريق أولمبيا السلوفيني، بهدف لمثله، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب «Zack Ljubljana»، في أولى مباراتيه الوديتيْن بمعسكره الأوروبي.

الشوط الأول

انحصر اللعب طوال الشوط الأول في وسط الملعب، باستثناء فرص قليلة للفريقين على المرميين، وكان أخطرها كرة عرضية وصلت إلى صلاح محسن، سدّدها بباطن القدم، مرت بجوار القائم.





وتعرّض وليد سليمان للإصابة خلال الشوط الأول، وتدخل طبيب الأهلي بعمل الإسعافات له، ونجح في إكمال الشوط، الذي انتهى دون أهداف.





وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكوّنٍ من: محمد الشناوي؛ في حراسة المرمي. ومحمد هاني، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وحسام عاشور، وعمرو السوليّة، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأجايي، وصلاح محسن.





الشوط الثاني





جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير أهلاوي، بخروج محمد الشناوي ونزول شريف إكرامي، في حراسة المرمي.





وجاءت أحداث هذا الشوط حماسية من جانب الفريقينـ خاصة الأهلي الذي حاول التسجيل، ولعب أكثر من كرة هجومية، لكن دفاع أولمبيا حال دون ترجمة هذه الفرص لأهداف.





وعَكْسُ سيرِ المباراة.. احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق السلوفيني في الدقيقة الـ50، بعدما اصطدمت إحدى التسديدات بيد سعد سمير، مدافع الأهلي سجل منها «باركيتش»، لاعب أولمبيا هدف التقدم لفريقه.





بعدها، ضغط الأهلي بكل أوراقه، ولعب أكثر من كرة خطرة على مرمى الفريق السلوفيني.





وألغى الحكم هدفًا أهلاويًا سجّله صلاح محسن في الدقيقة الـ68 بداعي التسلل، ولم يستسلم الأهلي بعد إلغاء الهدف، وواصل الضغط على صاحب الأرض، الذي لجأ للهجمة المرتدة التي تصدّى لها الدفاع الأهلاوي بشكل رائع.





الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف رائع سجّله وليد سليمان، بعدما قاد هجمة خطرة من الناحية اليسرى في الدقيقة الـ71، ليتعادل الأهلي بهدف لمثله.





انحصر اللعب وسط ملعب الفريق السلوفيني، الذي تراجع هجوميًا بشكل واضح، وتوقف اللعب لمدة دقيقة تقريبًا لعلاج أحد لاعبي فريق أولمبيا، قبل أن يستكمل المباراة.





وأجرى الأهلي تغييرًا جديدًا، بنزول هشام محمد بدلاً من حسام عاشور، في الدقيقة الـ82.





حاول الفريق السلوفيني العودة للمباراة، وضغط بأكثر من كرة، لكن دفاع الأهلي وقف لهذه الهجمات بالمرصاد، وأعاد السيطرة للأهلي، وشارك أحمد ياسر ريان في الدقيقة الـ88 بدلاً من صلاح محسن.





وأنقذ شريف إكرامي كرة خطرة للفريق السلوفيني في الدقيقة الـ90، بعدما قاد أحد لاعبي فريق أولمبيا هجمة خطرة من الناحية اليسرى، وسدّد كرة قوية تصدى لها شريف إكرامي ببراعة، بعدها انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.





ويخوض الأهلي معسكر إعداد أوروبي، استعدادًا للموسم الجديد، خاصة مباراة «تاونشيب» البتسواني، والمقرر لها يوم الـ17 من يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.