تركيب كشافات "ليد" وصيانة الأعمدة بقلين

وجهت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، اليوم، مسؤلى قسم الكهرباء بالوحدة بسرعة عمل الصيانة اللازمة لقريه البكاتوش عقب شكاوى الأهالي، وقام مسؤلو قسم الإنارة العامة بالوحدة، وفريق العمل بالتوجه للقرية والقيام بعمل الصيانة اللازمة.



وقالت رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تم انارة وتزويد كشافات بالقرية وايضًا تركيب 7كشافات ليد على طريق الشاذلى، كما تم دهان أعمدة الكهرباء من مدخل القرية وصيانه جميع الكشافات وحصرالاسلاك المتهالكه، مشددة على إرسال لجان متخصصة من هندسة الكهرباء للمرور على جميع قرى المركز وحصر الاسلاك المتهالكة، تمهيدًا لعرض مذكرة على محافظ الأقليم لتغيرها.

