الإسماعيلي يرغب في ضم مصطفي فتحي وشيكابالا

أبدى مسؤولو نادي الإسماعيلي، رغبتهم في استعارة ثنائي الزمالك محمود شيكابالا ومصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.



خاض ثنائي الفريق في الموسم الماضي فترة إعارة حيثُ لعب مصطفى فتحي لصفوف التعاون وشيكابالا في نادي الرائد السعودي.



جدير بالذكر فأن شيكابالا قد سبق له اللعب في صفوف نادي الإسماعيلي موسم 2015 وكان تحت قيادة أحمد حسام ميدو.