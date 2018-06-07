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للمرة السابعة.. البرازيل تتلقى هدفين في أول نصف ساعة بالمونديال

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:23 م
للمرة السابعة.. البرازيل تتلقى هدفين في أول نصف ساعة بالمونديال
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مني العوضي
 

تقدم منتخب بلجيكا بهدفين دون رد على البرازيل سجلهما فرناندينينو بالخطأ في مرماه ودي بروين، وذلك في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم.

تتلقى البرازيل هدفين في أول نصف ساعة من مباراة بكأس العالم للمرة السابعة:

1- يوغوسلافيا في عام 1930
2- أسبانيا في عام 1934
3- المجر في عام 1954
4- البرتغال في عام 1966
5- ألمانيا في عام 2014
6- هولندا في عام 2014
7- بلجيكا في عام 2018

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