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أبو تريكة: "لو نزل الـ 45 ألف اللي في الملعب مش هيقدروا يوقفوا هازارد"

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:21 م
أبو تريكة: لو نزل الـ 45 ألف اللي في الملعب مش هيقدروا يوقفوا هازارد
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مني العوضي
 

علّق محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية، على تلقي البرازيل هدفين في أول نصف ساعة من بلجيكا في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم.

قال أبو تريكة، خلال الاستديو التحليلي للمباراة على بي إن سبورت: "لو نزل الـ 45 ألف من الجمهور المتواجد في الملعب لن يتمكنوا من إيقاف هازارد".

تابع: "لو كاسميرو متواجد لارتكب خطأ تكتيكي قبل إحراز الهدف الثاني لأنه لاعب مهم وذكي، أما تيتي فهو يتفرج على اللقاء مثلنا".

كما أوضح أن ناصر الشاذلي لاعب مميز في صناعة الفارق بشكل واضح بالحالة الدفاعية بالتغطية مع ثنائي الوسط وبالحالة الهجومية بتوسيع الملعب والتحرك بالعرض.

المزيد عن: هازارد محمد أبو تريكة ربع نهائي كأس العالم بلجيكا البرازيل أبو تريكة
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