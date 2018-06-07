الان رابط مشاهدة مباراة البرازيل وبلجيكا بث مباشر اليوم 6-7 2018 يلا شوت |هدف بلجيكا الثاني| الاسطورة رابط لعبه البرازيل

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ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، في نصف النهائي، منتخب فرنسا الذي صعق أوروجواي بثنائية نظيفة، اليوم الجمعة.





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وجاءت تشكيلة المنتخبين على النحو التالي:





بلجيكا: تيبو كورتوا، يان فيرتونجين، فينسنت كومباني، توبي ألديرفيريلد، ناصر الشاذلي، إكسيل فيتسل، مروان فيلايني، توماس مونييه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو، كيفين دي بروين.





البرازيل: أليسون بيكر، تياجو سيلفا، جواو ميراندا، مارسيلو، فاجنر، فيليب كوتينيو، باولينيو، فيرناندينيو، ويليان، جابرييل جيسوس، نيمار دا سيلفا.





تقام مباراة البرازيل وبلجيكا اليوم الجمعة بث مباشر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب كازان أرينا الروسي.





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