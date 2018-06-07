"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 130 فرصة عمل بإحدى شركات الأمن، وذلك برواتب تصل لـ 2300 جنيه، وألا يكون لدى المتقدم عائق طبي.





وتتضمن الوظائف، 60 فرد أمن، مؤهل متوسط أو عالي، ويتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 39 سنة، للعمل 12 ساعة، للعمل بمصر الجديدة و6 أكتوبر، براتب 2300 جنيه.





كما تتضمن الوظائف، 20 فرد أمن، مؤهل متوسط أو عالي، ويتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 35 سنة، للعمل 12 ساعة، للعمل بالمعادي، براتب 2300 جنيه.





وتضم الوظائف المتاحة في الشركة أيضا، 50 فرد أمن مؤهل متوسط أو عالي، ويتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 35 سنة، للعمل 8 ساعات، بالتجمع الخامس، على ألا يقل الطول عن 175 سم، براتب 2100 جنيه.





وتتميز الوظائف، بوجود تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبوليصة تأمين ضد الحوادث بـ5 آلاف جنيه، وتوفير انتقالات، وتوفير سكن وفقا لظروف الموقع.





وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01110559012، أو 01277990778، أو 01277990778.



