رابط يوتيوب.. مباراة البرازيل وبلجيكا بث مباشر

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وياتي تشكيل البرازيل الرسمي ضد بلجيكا بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من تياجو سيلفا وجواو ميراندا وفيليبى لويس وفاجنر، وفى الوسط كل من باولينيو وفرناندو وكوتينيو ونيمار وويليان، وفى الهجوم جبرييل خيسوس.