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عبدالمحسن سلامة: الولاية الثانية لـ"السيسي" أقل صعوبة من الأولى

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:08 م
عبدالمحسن سلامة: الولاية الثانية لـالسيسي أقل صعوبة من الأولى
عبدالمحسن سلامة
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أمنية فوزي
 
أوضح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أننا تخطينا الفترة الأصعب في خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن المواطن سيشعر بالتحسن قريبًا.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة: "لدي ثقة في قدرة الحكومة الحالية على إنجاز ما تبقى في برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأشار إلى أن الفترة الثانية في حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي أقل صعوبة من الفترة الأولى.
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