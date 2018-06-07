تشكيل الأهلي في مواجهة أولمبيا السلوفيني





بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته الودية مع فريق أولمبيا السلوفيني؛ بتشكيل مكوّنٍ من: محمد الشناوي؛ في حراسة المرمي. ومحمد هاني، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأيمن أشرف، وحسام عاشور، وعمرو السوليّة، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأجايي، وصلاح محسن.





ويلعب الأهلي اليوم، الجمعة، مع فريق أولمبيا على ملعب «Zack Ljubljana» -- أولى مباراتيْه الوديتيْن بمعسكره الأوروبي، بعدما خاض الفريق تدريبات مكثّفة في معسكر الإعداد بكرواتيا.





ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللقاء، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين، ودرجة استيعابهم لفِكر الجهاز الفني، وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية التي تدربوا عليها خلال الفترة الماضية.





ويخوض الفريق معسكر إعداد أوربي، استعدادًا للموسم الجديد، خاصة مباراة «تاونشيب» البتسواني، والمقرر لها يوم الـ17 من يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



